Conflitos entre Oi e Pharol decididos em duas instâncias

A Oi e a Pharol têm vários litígios em andamento no Brasil. Um deles levou a duas decisões em sentido contrário. Tratou-se da impugnação ao aumento de capital que a Pharol ganhou em comissão arbitral, mas que o juiz que tem o processo de recuperação desbloqueou. Face às decisões contraditórias, o caso chegou ao tribunal de recurso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ).E este decidiu, "por maioria, que as discussões entre a companhia [Oi] e seus sócios que versem sobre direitos previstos na Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) devem ser submetidas ao juízo arbitral da Câmara de Arbitragem do Mercado, sem prejuízo da preservação da competência do Juízo da Recuperação Judicial, que poderá ratificar ou não as decisões do juízo arbitral", lê-se no comunicado da Oi, feito esta quinta-feira, 11 de Outubro, no seguimento da decisão do STJ.

Para o STJ há assim duas jurisdições em paralelo que decidem estes conflitos, mas é ao tribunal comum que cabe a palavra final.





Daí que a Oi, no comunicado, realce que, "neste sentido, as decisões proferidas pelo Juízo da Recuperação Judicial a respeito do Plano de Recuperação Judicial aprovado em assembleia-geral de credores e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial ficam mantidas e o Plano de Recuperação Judicial permanece inalterado".



Esta decisão do STJ é ainda passível de recurso. A Pharol não revelou, ainda, se o irá fazer. A Pharol tem contestado o peso que o juiz da recuperação judicial tem tido sobre todo o processo, sem que os accionistas da Oi tenham papel nestas decisões. A Pharol está com os seus direitos inibidos na Oi, além de ter ficado com uma participação diluída após o aumento de capital que permitiu aos credores converterem os créditos em capital.