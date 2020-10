Congressistas norte-americanos pedem divisão de gigantes tecnológicos

Um relatório, divulgado na terça-feira pela equipa democrata do subcomité de competição da Câmara dos Representantes dos EUA, foi elaborado após uma investigação de 16 meses sobre o poder no mercado da Amazon.com Inc, do Facebook Inc, da Google (propriedade da Alphabet Inc) e da Apple Inc.O estudo indicou que Facebook e Google têm poder de monopólio, enquanto Apple e Amazon têm "um importante e duradouro poder de mercado".O relatório criticou as agências anti-'trust' dos Estados Unidos, que dizem não ter conseguido limitar o domínio dessas empresas.O documento de 449 páginas recomenda que o Congresso considere uma série de medidas, como uma legislação que obriga essas empresas a separarem as suas plataformas populares de Internet de outras linhas de negócios, além de mudanças nas leis anti-'trust'.O relatório não acarreta consequências jurídicas em si, mas os legisladores estão confiantes de que suas descobertas encorajarão os formuladores de políticas a agirem.Os republicanos no painel da Câmara não assinaram o relatório e disseram em entrevistas nos últimos dias que, embora também estejam preocupados com o tamanho dessas empresas, não concordam com algumas das recomendações feitas pelos democratas.Até ao momento, somente a Amazon se pronunciou sobre o assunto, alertando num comunicado que intervenções "erradas" no mercado livre tirariam milhões de retalhistas independentes das lojas online e prejudicariam os consumidores, que teriam menos opções de compras e preços mais altos."As grandes empresas não são dominantes por definição", disse a Amazon, que apontou que é errado supor que "o sucesso só pode ser o resultado de um comportamento anti-competitivo".Além disso, é errado distinguir entre retalho online e físico, uma vez que considera que se trata de um mercado único.A empresa representa menos de 1% do mercado retalhista global e menos de 4% do retalho nos Estados Unidos, de acordo com os dados que fornece.