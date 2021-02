Conheça as danças de cadeiras nas cotadas e empresas públicas

, preside à Orey Antunes desde 2003A Sociedade Comercial Orey Antunes está em Processo Especial de Revitalização (PER). E ainda não apresentou as contas referentes a 2019, o que tem levado a CMVM a manter a negociação das ações suspensa. No âmbito do PER, Jorge Calvete foi o administrador judicial destacado pelo tribunal para esta empresa.