Conheça as novas notas de 100 e 200 euros

O Banco Central Europeu já revelou como vão ser as novas notas de 100 e 200 euros que vão entrar em circulação em meados do próximo ano.

Foram conhecidas esta segunda-feira, 17 de Setembro, as novas notas de 100 e 200 euros que vão entrar em circulação em 28 de Maio de 2019, após apresentação realizada pelo Banco Central Europeu (BCE).

De acordo com a informação prestada pelo Banco de Portugal, as novas notas têm "elementos de segurança novos e inovadores", como "um holograma-satélite e um número esmeralda melhorado".

Depois da introdução das notas de 5, 10, 20 e 50 euros, as notas de 100 e 200 euros são as duas últimas denominações da série "Europa". Estas novas notas "são fáceis de verificar através do método ‘tocar, observar e inclinar’", acrescenta o BdP.