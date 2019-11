Conheça o hotel da Marriott que vai nascer na sede do JN

O icónico edifício-sede do Jornal de Notícias (JN), construído nos anos 60 e que é composto por 17 pisos, vai ser convertido num Autograph Collection by Marriott, a assinatura dos hotéis de luxo desta cadeia internacional, num investimento de aproximadamente 40 milhões de euros.

Situado na portuense Rua de Gonçalo Cristovão, a nova unidade hoteleira do Porto vai chamar-se Hotel Jornal, para honrar a tradição da atividade jornalística do espaço e perpetuar a imagem icónica do imóvel.

O anúncio foi feito esta terça-feira, 12 de novembro, por Kevin Ho (sobrinho do antigo chefe do governo macaense Edmund Ho), proprietário da KNJ, a empresa dona da Global Media, grupo que detém o Jornal de Notícias (e o seu edifício-sede), o Diário de Notícias, a TSF e O Jogo, entre outros títulos.

A redação da Global Media no Porto vai mudar-se para um imóvel que o grupo adquiriu na Rua de Latino Coelho, na zona oriental da cidade.

Conhecido como "Garagem Fiat", mas também como "Edifício Quattroruote", nome de um antigo concessionário daquela marca, o devoluto imóvel terá ainda que sofrer obras de adaptação para as novas funções.