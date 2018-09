Conheça o novo Santiago Bernabéu, que custará ao Real Madrid 525 milhões

Depois de este domingo os sócios madrilenos terem aprovado um endividamento de 525 milhões de euros com vista à realização de remodelações para o novo estádio do Real Madrid, o clube liderado por Florentino Pérez dá a conhecer como será o futuro Santiago Bernabéu.

Reabilitar o Santiago Bernabéu para a modernidade, é o que se propõe o Real Madrid cujos sócios aprovaram, este domingo em assembleia-geral extraordinária do clube, um endividamento de 525 milhões de euros para a remodelação do estádio dos "blancos".





Apesar de o custo inicialmente estimado ser de 400 milhões de euros, a necessidade de fazer alterações ao projecto para cumprir as exigências decretadas por um tribunal madrileno. Do valor total, 300 milhões de euros destinam-se a pagar a obra propriamente dita e 100 milhões para pagar equipamentos tecnológicos.