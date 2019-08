Conheça o orçamento de todos os clubes da Liga Nos

Benfica 90 milhões de euros de orçamento

O Benfica reforçou em 20 milhões o orçamento face à época passada e igualou o FC Porto. Porto 90 milhões de euros de orçamento

Os "dragões" mantiveram o valor do orçamento apresentando, a par do Benfica, o maior montante. Sporting 70 milhões de euros de orçamento

O clube de Alvalade manteve o orçamento e dispõe de menos 20 milhões do que os rivais. Braga 25 milhões de euros de orçamento

O clube minhoto aumentou o dinheiro disponível em 56%, passando de 16 para 25 milhões. Vitória de Guimarães 10 milhões de euros de orçamento

Os vimarenenses mantiveram o orçamento face à época passada. Rio Ave 9 milhões de euros de orçamento

Os vilacondenses subiram em um milhão o orçamento para esta temporada. Marítimo 9 milhões de euros de orçamento

O clube madeirense manteve o orçamento, que é, a par do Rio Ave, o sexto maior da I Liga. Famalicão 7 milhões de euros de orçamento

No regresso à I Liga após 25 anos, os famalicenses têm o oitavo maior orçamento. Desportivo das Aves 5 milhões de euros de orçamento

O clube da Vila das Aves manteve o orçamento face à época passada. Gil Vicente 4,3 milhões de euros de orçamento

O clube de Barcelos, recém-promovido, conta com o décimo maior orçamento. Paços de Ferreira 4 milhões de euros de orçamento

Os "castores" têm o 11.º orçamento neste regresso à I Liga. Vitória de Setúbal 3,7 milhões de euros de orçamento

Os sadinos reforçaram o orçamento em 27,6%. Moreirense 3,5 milhões de euros de orçamento

O emblema de Moreira de Cónegos reduziu o orçamento em um milhão. Belenenses SAD 3,5 milhões de euros de orçamento

A Belenenses SAD dispõe de menos meio milhão do que na época passada. Boavista 3 milhões de euros de orçamento

Os "axadrezados" reforçaram o orçamento em 20%. Santa Clara 3 milhões de euros de orçamento

O clube açoriano conta com menos 500 mil euros para esta época. Portimonense 3 milhões de euros de orçamento

O clube algarvio manteve o orçamento face à época passada. Tondela 3 milhões de euros de orçamento

O clube do distrito de Viseu reduziu o orçamento em meio milhão.

A Liga Nos arrancou esta sexta-feira com um reforço de 9,7% no orçamento do conjunto dos clubes. O Benfica aumentou o valor em 20 milhões de euros, igualando o FC Porto no topo dos maiores valores para atacar a temporada: 90 milhões de euros.

Mas foi o Sporting de Braga que mais subiu o orçamento em termos relativos, com um incremento de 56%.

Na galeria em cima veja o valor do orçamento de todos os clubes da I Liga e as variações face à época passada. O Sporting manteve os 70 milhões de euros que tinha na época anterior. Contas feitas, os três "grandes" dispõem de 250 milhões de euros, mais de 72% do total dos orçamentos dos clubes da I Liga, que aumentou no conjunto 9,7% face à temporada passada, cifrando-se em 346 milhões de euros, segundo dados do jornal Record.

No conjunto dos 15 clubes que já disputavam a principal competição no ano passado os orçamentos aumentaram em cinco, estabilizaram em seis e diminuíram nos restantes quatro. O aumento de 30,6 milhões de euros na soma dos orçamentos é quase na totalidade decorrente do reforço de 20 milhões no Benfica e de nove milhões de euros nos bracarenses.