Há muitos anos longe do sucesso desportivo, os New York Knicks são a equipa mais valiosa da NBA. Já os New Orleans Pelicans, que além de contarem com um dos melhores basquetebolistas da actualidade em Anthony Davis alcançaram, na última época, as meias-finais dos "playoffs" da conferência Oeste, ficam no último posto da tabela das equipas com maior valor financeiro da principal competição mundial de basquetebol.O raking em que a revista Forbes classifica por valor financeiro as 30 equipas da NBA confirma que uma coisa é o sucesso e capacidade em termos desportivos, outra é o valor da marca de uma determinada equipa/cidade.Os históricos Los Angeles Lakers surgem no segundo lugar e de agora a um ano até poderão valorizar-se uma vez que na próxima época desportiva vão contar com o recém-contratado LeBron James, para muitos o melhor jogador da actualidade. Já os campeões em título Golden State Warriors aparecem na terceira posição, para o que contará seguramente o valor de um plantel que conta com seis "All-Star".Esta classificação mostra ainda que o aspecto histórico - ou o sucesso obtido em épocas anteriores - pode continuar a garantir a valorização da marca de uma equipa. É o caso dos Chicago Bulls que, depois do sucesso da década de 1990 em que eram liderados por Michael Jordan, têm somado anos decepcionantes mas, mesmo assim, surgem como a quarta equipa mais valiosa.