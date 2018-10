Conhece estes símbolos? Vão estar em todos os postos de abastecimento de combustível

Há novos símbolos para ajudar a identificar o combustível mais adequado a cada veículo. A partir desta sexta-feira, 12 de Outubro, todos os postos de combustível em Portugal (em torno de 3 mil) vão ter afixados nas medidoras e agulhetas um conjunto de símbolos que o vão ajudar a fazer a melhor escolha.





A aplicação da norma NP EN 16942:2017 faz com que 35 países europeus uniformizem a informação sobre combustíveis. Com a adopção da norma assegura-se a implantação na União Europeia de informações harmonizadas sobre combustíveis.