Conselho de administração da Sonae Sierra Brasil aprova fusão com a Aliansce

O conselho de administração da gestora de centros comerciais, liderado por Fernando Guedes de Oliveira (na foto), aprovou os termos da fusão entre a Sonae Sierra Brasil e a Aliansce.

As empresas já tinham anunciado a fusão das operações em junho, tendo na altura revelado que iria dar origem à "maior empresa do país em número de shopping centers sob gestão". A nova empresa - Aliansce Sonae Shopping Centers – será detida em 67,9% pelos acionistas da Aliansce e em 32,1% pelos acionistas da Sonae Sierra Brasil.

O conselho de administração da Sonae Sierra esteve reunido esta segunda-feira, 5 de agosto, tendo aprovado, "por unanimidade", as condiçõs da operação, de acordo com a ata da reunião.





No comunicado de junho, as empresas salientavam que a fusão das operações cria uma empresa com "um portfólio complementar e diversificado geograficamente com 40 shoppings, sendo 29 próprios e outros 11 administrados. O portfólio será o segundo maior do setor de shopping centers no Brasil em Área Bruta Locável (ABL), com total administrado de aproximadamente 1,4 milhão de m² e cerca de 7 mil lojas."