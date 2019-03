Nuno André Ferreira/Lusa



Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões – equiparando as três entidades em questões como, por exemplo, os seus estatutos . Vai deixar também claro que a Inspeção Geral de Finanças pode fiscalizar o Banco de Portugal no que diz respeito à sua atividade que não seja a desenvolvida como banqueiro central.

O diploma trará alterações a um conjunto alargado de leis , mudando substancialmente a forma como a supervisão é desenvolvida. O Banco Central Europeu, a quem teve de ser feita consulta obrigatória, pediu até mais tempo para avaliar a reforma.

O Conselho de Ministros vai aprovar esta quinta-feira, 7 de março, a nova lei da supervisão financeira, revelou o primeiro-ministro, hoje, no Parlamento. A reforma da supervisão é um dos objetivos do programa do Governo e desde 2017 que o tema tem vindo a ser debatido, com a criação de um grupo de trabalho para pensar o novo enquadramento da supervisão."Amanhã, aprovaremos no Conselho de Ministros uma nova lei de supervisão bancária, que corta aliás pela raíz este problema, porque faz a separação que deve existir entre Banco de Portugal como entidade de supervisão, e entidades de resolução que têm de administrar e gerir os bancos que estejam em eventual resolução, de forma a haver uma separação de águas e não uma confusão como a que tem existido ao longo destes anos", disse o primeiro-ministro. António Costa falava aos jornalistas sobre o caso do Novo Banco , nos Passos Perdidos da Assembleia da República, descartando as responsabilidades do Governo sobre o que aconteceu depois da resolução do BES.A reforma da supervisão traz um novo enquadramento para os três supervisores financeiros – Banco de Portugal, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ePara além da criação da nova autoridade de resolução, reforça também o Conselho Nacional de Supervisores, como órgão de coordenação.(Notícia atualizada pela última vez às 14h50, com mais informação)