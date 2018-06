Bruno Simão

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da EDP, liderado por Luís Amado, alinha com o conselho de administração da eléctrica na avaliação da OPA (Oferta Pública de Aquisição) lançada pela China Three Gorges (CTG). Ou seja, o preço de 3,26 euros por acção oferecido pelos chineses é baixo.Este órgão "considera adequada a opinião expressa" pelo conselho de administração, lê-se no relatório publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na madrugada de sexta-feira para sábado.O CGS avalia favoravelmente o facto de a CTG se comprometer a manter a identidade portuguesa da EDP, bem como a promessa de que a eléctrica continuará a ser uma empresa cotada. Outro "factor positivo" identicado pelo conselho é a estratégia dos chineses de uma "potencial integração de activos". A CTG compromete-se, por exemplo, a fazer entrar a EDP no mercado eólico chinês.A CTG já tem uma participação de 23,27% da EDP, sendo o maior accionista da eléctrica, pretendendo com a OPA ter uma posição acima dos 50%.