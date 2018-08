Consórcio Eni/Galp defende que “cumpriu escrupulosamente a legislação” em Aljezur

As empresas sublinham que estão a avaliar a decisão do tribunal de suspender a licença do furo de prospecção em Aljezur. Bem como a analisar “as respectivas opções”.

"O consórcio ENI-Galp sempre cumpriu escrupulosamente a legislação e as determinações das autoridades ao longo de todo o processo e continuará a fazê-lo. Até ao momento foram realizados estudos preliminares sem qualquer actividade de perfuração". É assim que as empresas reagem à notícia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé ter deferido a providência cautelar interposta pela Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) para travar o furo de prospecção de petróleo que estava previsto ser feito a partir de Setembro em Aljezur.





Em comunicado o consórcio liderado pela italiana ENI defende ainda que a decisão conhecida esta segunda-feira 13 de Agosto, "teve por base uma alegada irregularidade de um processo conduzido pela DGRM -Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos".

Agora, "o consórcio está a avaliar esta decisão e as respectivas opções. Não é nossa prática comentar processos em curso", acrescentam.

Como a PALP tinha informado, a decisão do tribunal suspende a licença de título de utilização privativa do espaço marítimo (TUPEM) que tinha sido atribuída ao consórcio Eni/Galp.