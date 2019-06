Constâncio autorizou crédito da CGD a Berardo mas negou aos deputados

Antigo governador do Banco de Portugal disse no Parlamento que o Banco de Portugal não conseguia saber que a CGD ia financiar Berardo em 350 milhões de euros, avança o Público.

Vítor Constâncio não disse aos deputados presentes na sua audição no Parlamento que autorizou Joe Berardo a financiar-se junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para comprar ações do BCP, em 2007. Contraiu assim uma dívida de 350 milhões para deter até 9,99% do banco que, 12 anos depois, continua por pagar.





A autorização aconteceu nesse ano, de acordo com o jornal Público, quando Constâncio (então governador do Banco de Portugal) autorizou o pedido de Berardo. Num documento a que o jornal teve acesso, lê-se que "o conselho de administração do BdP, em sessão de 21 de agosto de 2007, deliberou não se opor à detenção pela Fundação Berardo" de uma participação qualificada "superior a 5% e inferior a 10% no capital do BCP e inerentes direitos de voto" - ou seja, é descrito o objetivo do crédito.