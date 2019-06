Constâncio: Notícias sobre crédito a Berardo são “calúnia” e “efabulações”

Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal, afirma que as notícias que têm sido avançadas, que dão conta que o responsável e a administração que liderava aprovaram o crédito de 350 milhões de euros a Joe Berardo, são uma "calúnia" e que não passam de "efabulações". E que estas, diz, só servem uma pessoa: ao empresário madeirense.

Numa intervenção inicial na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD), esta terça-feira, Constâncio diz "presumir" ter sido novamente chamado ao Parlamento devido às notícias que têm vindo a ser publicadas pelo jornal Público.

De acordo com Constâncio, "o que foi noticiado foi que tinha sido eu pessoalmente a tomar uma decisão e não o Banco de Portugal", relembrando que as decisões são tomadas por toda a administração e criticando a "fulanização". Além disso, esta operação "já estava fechada há meses", em maio, entre a CGD e Berardo, "em termos definitivos". "Não há nenhuma operação de crédito em que os bancos têm de pedir autorização ao Banco de Portugal", nem que o supervisor "possa cancelar".

O regulador apenas tomou conhecimento desta operação pelo facto de ser necessário dar a conhecer as posições mais significativas, que têm mais influência na vida do banco.

"Por razões prudenciais é importante que o Banco de Portugal conheça os acionistas significativos". Além disso, explica, a entidade que liderou apenas poderia manifestar oposição ao reforço se se verificasse que os fundos eram ilícitos ou se a Fundação Berardo - "que tinha uma situação historicamente sólida" - não fosse idónea.





"Estas operações de crédito para a compra de ações são legais e ainda hoje existem. Os bancos nao têm de dar conhecimento quando as fazem. O supervisor nao gere os bancos, nao autoriza nem cancela operações de crédito. É o que está na lei. O que pode é reforçar as condições de solidez do banco para que os depositantes não seja prejudicados. Isso é a lei. Não podem imaginar coisas que não estão na lei", reforça Constâncio perante a insistência dos deputados.

E defende-se: "O que sei é que durante o meu mandato atuei sempre dentro da lei", procurando "sempre lutar pelo reforço dos poderes da supervisão. Nesse tempo e depois", acrescenta, negando ter tido qualquer interferência na disputa no BCP.