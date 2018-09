Construção abranda na Zona Euro, mas acelera no conjunto da União Europeia

Este desempenho contrasta com a aceleração do conjunto da União Europeia na sequência dos aumentos na produção na construção registados em países que não fazem parte da moeda única. É o caso da Hungria onde o indicador subiu 38%, da Eslovénia com 26,3% e da Polónia com 16,6%.Na UE, a produção na construção aumentou 3,9%, em termos homólogos, acima dos 3% registados em Junho. Tal deveu-se ao contributo positivo tanto da construção de edifícios (4,3%) como da componente de engenharia civil (2,1%).Em cadeia, no entanto, a produção na construção desacelerou de uma subida de 1% em Junho (face a Maio) para um aumento de 0,4% em Julho (face a Junho). Tal deveu-se também à queda da componente de engenharia civil (-3,9%) ao passo que a construção de edifícios aumentou 1,7%.O índice da produção na construção - que tenta estimar a evolução do volume de produção do sector - mostra que desde o final de 2015 que o sector está em expansão na Zona Euro e na União Europeia. Inicialmente os países da moeda única registaram maiores recuperações, mas desde o início de 2017, após uma quebra acentuada, que os Estados-membros que estão fora da Zona Euro têm dado mais impulso à construção na Europa.O indicador ainda está longe dos valores registados em 2008, mas já atingiu os níveis registados em 2011. Apesar de ter menos peso na economia europeia, o sector da construção continua a representar cerca de 5% do PIB na União Europeia.