Construção em Portugal regista maior subida em cinco meses

A produção na construção em Portugal registou, em abril, a maior subida em cinco meses, à boleia sobretudo do segmento de engenharia civil.





Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a produção na construção cresceu 3,7% em abril face ao mesmo mês do ano passado, o que traduz a maior subida desde novembro (3,9%) e uma aceleração do ritmo de crescimento face ao mês anterior (3,1%).