Construtora Lucios investe 150 milhões no imobiliário

A construtora Lucios criou este ano a Lucios Real Estate, que se dedica a projectos imobiliários. No total, a nova área de negócio soma 150 milhões de euros de investimento e deverá vir a representar mais de metade da facturação da empresa, refere um comunicado divulgado esta terça-feira.





A Lucios Real Estate tem ainda em carteira o projecto de reabilitação e concessão futura do Palácio de Cristal, também no Porto, devendo este ser "um dos principais projectos do grupo para 2019". Ainda na Invicta, a Lucios investe também no fututo Hotel Catalonia, na antiga pensão Aviz, junto à Praça da Batalha, e no Hotel Bonjardim, do grupo Accor.



Em Lisboa, a construtora vai promover um edifício de habitação com 29 apartamentos, o República 95, na Avenida da República.



"A Lucios acredita que esta nova área de negócio totalize 60% do volume total de facturação da empresa", afirma Filipe Azevedo, administrador da Lucios, citado no comunicado.

A empresa para o sector imobiliário do grupo construtor tem cerca de uma centena de colaboradores fixos e aposta quer em projectos "chave na mão" quer em concessões e projectos imobiliários.A empresa destaca este ano a construção e promoção de dois empreendimentos de luxo no Porto. Tratam-se do Essenza (na foto), junto ao Parque da Cidade, e o Montevideu Six Villas, na Foz. A Lucios refere que o investimento próprio nestes projectos "ronda os 40 milhões de euros" e aposta em "atrair compradores de diferentes nacionalidades".