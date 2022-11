Reis Campos: “Construtoras portuguesas vão ter de fazer parcerias para a alta velocidade”

O projeto para a alta velocidade Lisboa-Porto, previsto no PNI 2030, vai ser lançado a concurso em lotes grandes, o que pode dificultar o acesso das construtoras nacionais a essas obras. No entanto, o presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário acredita que, se houver planeamento e calendarização atempada, as construtoras nacionais terão tempo de estabelecer parcerias.





