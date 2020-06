Consumo de eletricidade caiu 13,1% em maio e bate mínimos de 2003

O consumo de eletricidade caiu 13,2% em maio em Portugal em comparação ao mesmo período do ano passado. Trata-se de uma quebra semelhante à que já se tinha verificado em abril e é o consumo mais baixo para o mês de maio registado desde 2003, de acordo com os dados divulgados pela REN – Redes Energéticas Nacionais.





Os números da REN espelham um consumo de energia elétrica em maio quase idêntico ao registado no mês anterior, isto apesar da progressiva reabertura da economia nas últimas semanas.





A evolução da procura de eletricidade no acumulado do ano, de janeiro a maio, é negativa em 4,7%, ou 4,6% com correção de temperatura e dias úteis, detalha a gestora das redes elétricas.





A produção renovável abasteceu 56% do consumo nacional, repartida pela hidroelétrica com 34%, eólica com 24%, biomassa com 7% e fotovoltaica com 2,3%, apresentando neste último caso, proporcionalmente, o maior crescimento. A não renovável contribuiu para 28% do consumo, praticamente apenas com gás natural, mantendo o carvão uma produção residual.





Neste período registou-se um saldo importador equivalente a cerca de 5% do consumo nacional, segundo os mesmos números da REN.