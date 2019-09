Contas "low cost" disparam 33% no primeiro semestre

O número de portugueses com contas de serviços mínimos bancários está a aumentar. Apenas no primeiro semestre deste ano foram constituídas 20.922 novas contas "low cost", elevando para cerca de 79 mil o total destas contas, o que representa um crescimento de 33% face ao final de 2018.



No final de junho existiam em Portugal 78.733 contas de serviços mínimos bancários, quando no final de 2018 existiam 59.173 destas contas. Ou seja, regista-se um aumento de 33,1% face ao final do ano passado e 55,6% face ao período homólogo, segundo a síntese de atividades de supervisão comportamental do primeiro semestre de 2019.