Continental ganha fábrica de antenas inteligentes em Trás-os-Montes

Criada há 30 anos pelos alemães da Motormeter, a fábrica de antenas para veículos, instalada em Vila Real, passou pelas mãos da Bosch e pelas de uma capital de risco, até que se tornaram inteligentes sob a propriedade e gestão da Kathrein Automotive.

Instalada no Parque Industrial de Constantim, desta fábrica transmontana, que emprega 550 pessoas, saíram em 2018 mais de 17 milhões de antenas, com as exportações a valerem 99% das vendas de cerca de 65 milhões de euros.

Agora, chegou a vez de o grupo alemão Continental dar lustro à atividade desta fábrica, que é das principais especialistas e fabricantes mundiais de antenas para veículos, depois de a ter adquirido em fevereiro passado, mudando-lhe a denominação social para Continental Advanced Antenna Portugal.

"A Continental Advanced Antenna pertence à divisão interior do grupo Continental, faz parte da unidade de negócio Body & Security e trabalha, essencialmente, com o segmento ‘premium’ de marcas como o grupo Daimler, BMW, Audi, Volvo, entre outros gigantes do setor automóvel", revela o grupo alemão, em comunicado.

Com a aquisição da Kathrein Automotive, a Continental "pretendeu expandir o portefólio de produtos, obtendo assim um conhecimento fundamental para o desenvolvimento de soluções de conectividade para veículos", explica o grupo.

O mercado das antenas para veículos promete ser um negócio em crescimento, com a Continental a estimar que cresça 6,5% anualmente até 2022, lembrando que as antenas inteligentes para veículos "são o ponto de partida para a conectividade do futuro dentro e fora do automóvel e são uma das grandes apostas da Continental Advanced Antenna".

O módulo de antena Inteligente substitui as antenas individuais que, até hoje, eram espalhadas em torno dos veículos, combinando as antenas e os componentes eletrónicos complementares num módulo de "hardware", o que "não só simplifica o conjunto de cabos e reduz o espaço da instalação, como melhora simultaneamente a qualidade do sinal", sintetiza a Continental.

A Continental passa, assim, a ter mais uma empresa em Portugal, para além das já existentes Continental Mabor, Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz e Continental Teves, constituindo um grupo que, no nosso país, fechou o último exercício com vendas de 1,2 mil milhões de euros e cerca de 3.400 trabalhadores.