Continente alerta para campanhas fraudulentas em nome do hipermercado

As mensagens, que circulam via redes sociais, sites e SMS, são enviadas a pessoas aleatórias e garantem que estas ganharam um prémio da cadeia de hipermercados.

Miguel Veterano

Indivíduos aleatórios (clientes e não clientes do Continente) estão a receber mensagens por vários meios electrónicos que anunciam que são destinatários de um prémio da cadeia de hipermercados. O aviso foi transmitido pelo próprio Continente numa nota de esclarecimento enviada aos meios de comunicação social.



As mensagens, que se tratam de campanhas fraudulentas de prémios sorteados por código-postal, são enviadas via redes sociais, sites e SMS, em nome da marca da Sonae. O Continente acredita que esta actividade é uma prática de phishing e confirmou que o seu departamento de suporte técnico já conseguiu identificar a maioria dos sites piratas responsáveis pela fraude e conseguiu desligá-los. Porém, pede a "todos os que possam identificar sites ainda em funcionamento que informem o Continente através do e-mail" do Apoio ao Cliente disponível no site da marca, aconselhando os que receberem estas mensagens para não as abrirem de todo.



A cadeia de distribuição garante que a base de dados dos clientes está segura e "que não houve acesso indevido aos dados dos seus clientes".



Além de bloquear os sites, a marca da Sonae está a tentar identificar as fontes dos sites piratas (número do IP, país de origem e identificação dos proprietários registados) e, paralelamente, está a contactar por via digital os seus clientes "no sentido de os alertar para estas práticas fraudulentas".



Phishing é uma actividade criminosa de fraude que usa "iscos" (como o nome de uma marca, empresa ou indivíduo conhecido, que passam uma imagem de credibilidade) para atrair um utilizador na Internet a revelar informações confidenciais, como dados bancários, nomes, números de telefone, logins de contas digitais, etc).