No que diz respeito aos produtos e talho, o Continente diz ter adquirido mais 1.500 toneladas de carne nacional nos três primeiros meses deste ano do que em 2019, o que representa 37 milhões de euros e um peso de 80% no total de compras neste segmento. Na carne de bovino, o valor comprado a produtores nacionais triplicou. Já no frango, 92% do produto disponível nas lojas do Continente é de origem nacional.



No pescado as compras no primeiro trimestre nas lotas portuguesas atingiram as 550 toneladas, realçando a marca que "aumentou em mais de 50% as compras de espécies como robalo, dourada, pregado e truta a projetos nacionais de aquacultura".



A empresa diz ainda que o Clube de Produtores Continente criou também "um programa de pagamentos antecipados aos pequenos produtores para ajudar nas condições de tesouraria".



Segundo revela ainda a companhia, no último ano foram compradas nas suas lojas 160 mil toneladas de bens agroalimentares portugueses.



O Clube conta atualmente com 240 membros.

O Continente integrou, em duas semanas, 40 novos membros no Clube de Produtos Continente (CPC), tendo aumentado as compras agroalimentares nacionais em mais 5 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, face ao período homólogo do ano anterior, revelou a empresa."Só entre janeiro e março, o Continente já comprou mais de 71,3 milhões de euros em produtos nacionais sendo que, no segmento frutas e legumes, um dos que mais procura registou durante a pandemia, as compras nacionais representaram um crescimento superior a 4 milhões de euros em relação a 2019, superando os 28 milhões de euros", informou a empresa em comunicado.