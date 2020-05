Continente junta-se ao Pingo Doce e Mercadona e já vende máscaras

As lojas Continente vão disponibilizar 4,3 milhões de máscaras de proteção de vários tipos a partir desta sexta-feira, 8 de maio.





À disposição dos clientes vão estar máscaras de proteção descartáveis, cirúrgicas tipo IIR, respiratórias FFP2 e têxtil reutilizáveis - com preços a partir dos 19,99 euros, por uma caixa com 50 unidades (cerca de 40 cêntimos a unidade).





A variedade "pretende ir ao encontro das diferentes necessidades dos clientes, desde a população em geral, aos profissionais em contacto frequente com o público até aos profissionais de saúde", informa a empresa no comunicado enviado às redações.





Face à grande procura atual destes artigos, o Continente avisa que poderão existir falhas de stock em algumas lojas bem como flutuações no preço de venda ao público. As oscilações no preço, contudo, vão refletir sobretudo a variação de preços de fornecimento, garante a marca, uma vez que a dona, a Sonae MC, "está a operar com uma margem mínima nestes artigos".





As lojas Continente é mais uma das cadeias de supermercado a anunciar a venda destes artigos. A cadeia de supermercados Pingo Doce começou a vender máscaras em toda a rede de lojas desde quarta-feira e a Mercadona também já disse que vai vender pacotes de máscaras descartáveis a partir de 14 de maio.