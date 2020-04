Continente premeia trabalhadores com 20% extra por “esforço acrescido”

Os trabalhadores dos hipermercados Continente e entrepostos da Sonae MC levaram para casa em março um prémio de 20% do salário base, uma remuneração extra que irão também receber na folha salarial de abril, sabe o Negócios.

Contactada a Sonae MC, fonte oficial da subsidiária do grupo Sonae afirmou que "faz parte das boas práticas do Continente a compensação dos seus colaboradores em situações de esforço acrescido".

"Face ao momento que vivemos, particularmente exigente para certas funções, a Sonae MC entendeu atribuir uma compensação como forma de agradecimento aos seus colaboradores de lojas e entrepostos, que continuam a trabalhar, todos os dias, comprometidos e empenhados em garantir o normal funcionamento dos nossos serviços que hoje são ainda mais críticos para assegurar o bem-estar dos portugueses", justificou a mesma responsável.

De resto, frisou, "as equipas seguem o plano de contingência delineado pela Sonae MC, em alinhamento com as autoridades de saúde", sublinhando ser uma "prioridade" da empresa "garantir a segurança" dos seus trabalhadores e clientes.

Recorde-se que, devido à declaração de estado de emergência do país, a Sonae MC decidiu encerrar temporariamente, a 21 de março, todas as 260 cafetarias Bagga, assim como as cafetarias que estão integradas nas lojas Continente, tendo os seus cerca 1.800 trabalhadores sido integrados nas lojas Continente.