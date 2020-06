Este pedido acabou por ser aprovado por unanimidade no Parlamento, no final de maio. A partir desse momento, o contrato teria de ser enviado aos deputados num prazo de 10 dias úteis. Para que os deputados tenham agora acesso ao documento terão de se inscrever para o consultar, sob compromisso de manter o sigilo sobre o seu conteúdo.



"Finalmente o contrato chegou ao Parlamento. Ainda não o vimos, está encriptado, esperamos poder analisá-lo finalmente", afirmou Catarina Martins, em Évora, citada pelo Público.



A polémica em torno do contrato de venda ganhou força depois de António Costa, em resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, ter afirmado no Parlamento que, "se a auditoria concluir que houve má gestão, o Fundo de Resolução tem toda a legitimidade para agir no sentido da recuperação do dinheiro que desembolsou e que não tinha de desembolsar".



Perante estas declarações, o Novo Banco desafiou os deputados. "Se, apesar de tudo, subsistem dúvidas sobre a criação e a forma como é gerido o Novo Banco, como transpareceu, uma vez mais, do debate parlamentar (...), os senhores deputados devem procurar, através de todas as iniciativas, e sublinhamos todas as iniciativas que estão nas suas atribuições, apurar tudo o que quiserem", atirou a instituição financeira em comunicado.



(Notícia atualizada com mais informação.)

O contrato de venda do Novo Banco já chegou à Assembleia da República. O Fundo de Resolução entregou o documento confidencial à comissão de Orçamento e Finanças. A informação é avançada pelo Expresso, citando fonte do Bloco de Esquerda, e foi entretanto confirmada pelo Negócios.O requerimento para que o contrato de venda do Novo Banco aos norte-americanos do Lone Star fosse conhecido foi entregue pelo Bloco de Esquerda, no final de maio. Um acordo celebrado em outubro de 2017 e ao abrigo do qual o banco liderado por António Ramalho já recebeu uma injeção de perto de 2,9 mil milhões de euros de um total de 3,89 mil milhões.