Contratos do Novo Banco protegem grandes devedores

Nos contratos de venda do Novo Banco à Lone Star enviados à Comissão de Orçamento e Finanças consta a lista dos grandes devedores. Este documento está anexado ao Acordo de Capitalização Contingente, acordo no âmbito do qual o Estado deu ao Novo Banco um 'seguro' contra os prejuízos registados nos créditos destes grandes devedores até ao montante de 3,89 mil milhões de euros.