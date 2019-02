Controlinveste vai para insolvência com dívida de 548 milhões ao BCP e Novo Banco

"Holding" de Joaquim Oliveira vai ser extinta. Os bancos deverão ficar com direitos sobre as participações na Olivedesportos e na Sport TV.

A Controlinveste SGPS, de Joaquim de Oliveira, apresentou esta semana no tribunal um pedido de insolvência. No total, a sociedade tem dívidas no valor de 548 milhões de euros, avança o Correio da Manhã, dando conta que os credores principais são dois bancos: o BCP com 406 milhões e o Novo Banco com 142 milhões de euros.





O Expresso adianta que este a este pedido de insolvência da Controlinveste seguir-se-á a declaração de insolvência e posterior liquidação desta holding que controlava jornais como o Diário de Notícias.