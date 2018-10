Um vídeo publicado no YouTube mostra o áudio de uma conversa entre Luís Filipe Vieira e o emprésario César Boaventura, ocorrida em Dezembro de 2017, em que o presidente do Benfica 'mandata' o agente para transferir Rui Vitória para o Everton, com a contratação de Marco Silva (na altura no Watford) em mente.No diálogo, Vieira 'encomenda' a transferência de Rui Vitória, no caso para Inglaterra - na altura o Everton, clube que acabaria por contratar Marco Silva, estava interessado no timoneiro encarnado. "Ninguém pode saber disto, tem de ser secreto, é um treinador que ganhou dois campeonatos ao Benfica e está a lançar muitos jovens do Benfica", disse o líder das águias na conversa.Boaventura falaria com o empresário de Rui Vitória, Mohamed Afzal, com o objectivo de apurar as condições de um negócio. "O que vais dizer ao gajo? Eu não sei nada disto, ok?", começou por dizer Vieira a Boaventura, que respondeu: "Claro que não. Falei com o Mohamed Afzal e disse-lhe que o Benfica não sabe de nada. Depois o Afzal é que vai falar consigo para saber as condições para ele sair e você transmite-me a mim". Vieira concluiu: "Tens de dizer que o Benfica tem uma cláusula de 15 M€. Tem que se negociar com o Benfica para baixar aquilo."No fim da conversa, Boaventura revela a Vieira que o Everton ofereceu 9 M€ ao Watford para levar Marco Silva, ao que o presidente do Benfica respondeu: "Podes dizer que se não forem 15, podem ser 10 M€. Não há nada como falar com ele."César Boaventura confirmou, instantes depois, a veracidade da conversa. Em declarações ao Correio da Manhã , fonte do Benfica não negou a veracidade desta conversa.