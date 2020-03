Coronavírus pode tirar 113 mil milhões às companhias aéreas

O surto de coronavírus vai custar entre 63 mil milhões a 113 mil milhões de dólares às receitas das companhias aéreas este ano, estima a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na sigla em inglês).





Estes números resultam de uma revisão em alta da perda de 30 mil milhões de dólares que a mesma associação previa há duas semanas. A nova estimativa pode verificar-se num cenário em que o vírus alargue a área de propagação, explicou a IATA. As previsões anteriores assumiam que o vírus impactava sobretudo mercados mais próximos da China, uma tendência que está a ser contrariada pelos casos positivos registados em mais de 80 países.





A confirmar-se esta quebra de receitas de 113 mil milhões de dólares, o volume de negócios das companhias aéreas irá descer 19% este ano face ao obtido em 2019, sendo um impacto financeiro equivalente ao sentido durante a crise económica de há uma década.



"A situação que resulta do Covid-19 não tem quase precedentes", sublinhou o diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, num comunicado publicado hoje na sequência de uma reunião em Singapura. "Em pouco mais de dois meses, as perspetivas do setor na maioria das regiões do mundo ficaram radicalmente sombrias", observou.





Vírus vitima britânica Flybe

A companhia aérea regional britânica Flybe anunciou esta quinta-feira, 5 de março, que cessou todas as atividades com efeito imediato e entrou em liquidação judicial, na sequência do surto do novo coronavírus.





"Todos os voos estão suspensos e as atividades no Reino Unido cessaram com efeito imediato", anunciou a empresa, que há pouco mais de um mês tinha recebido apoio financeiro do Governo britânico.