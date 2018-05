Gonçalo Rodrigues, intermediário do esquema no andebol que visava corromper árbitros para favorecer o Sporting, e que surge nas mensagens de voz reveladas pelo CM e pela CMTV, coordena o gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do clube. Segundo o Correio da Manhã , Gonçalo Rodrigues é funcionário do Sporting e braço direito de André Geraldes, director geral que também é visado no escândalo, o que desmente o próprio clube, quando reagiu à notícia do CM negando qualquer ligação do Sporting aos intermediários que surgem nas mensagens reveladas.O perfil do likedin de Gonçalo Rodrigues, feito pelo próprio, diz que trabalha no clube há dois anos e um mês. Antes disso, surge em empresas de consultadoria que nada têm a ver com qualquer actividade desportiva.