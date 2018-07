Costa assina hoje incentivos fiscais para investimento de 47,9 milhões da Renault Cacia

A 9 de Maio foi publicado em Diário da República o despacho segundo o qual a Renault Cacia se propõe a "realizar um projecto de investimento ao abrigo do Sistema de Incentivos à Inovação Empresarial e Empreendedorismo previsto no Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização".

Tal projecto "visa o fabrico da nova caixa de velocidades, denominada JT4 e destinada a veículos eco-eficientes, bem como, de um conjunto de novos componentes para as caixas de velocidades denominadas TX26 e TX30" que integram "soluções para redução das emissões de dióxido de carbono".