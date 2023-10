Costa Silva: “Vamos continuar a dialogar com a CIP” para incluir medidas no Orçamento

O ministro da Economia e do Mar não ficou surpreendido com a recusa da CIP em assinar o acordo de rendimentos e acredita que as empresas poderão ir além do aumento salarial fixado no acordo de rendimentos que não teve a assinatura da CGTP e da CIP. Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, António Costa Silva garante que continua a dialogar com os patrões.





...