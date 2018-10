Kathryn Mayorga em 2009.

Aproveitou para elogiar o futebolista português: "E se há uma coisa que está provada é que o Cristiano Ronaldo tem sido um extraordinário profissional, um extraordinário desportista e um extraordinário futebolista, e alguém que tem honrado e prestigiado muito Portugal. Seguramente todos desejamos é que nada alguma vez manche esse percurso de Cristiano Ronaldo".



Já na sexta-feira, 5 de Outubro, tinha sido a vez do presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirmar que jamais Cristiano deixará de ter um papel desportivo e nacional. "Eu não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional que alguém que hoje está envolvido na justiça teve na vida do nosso país. Isso existe e é uma realidade", afirmou o chefe de Estado, citado pela Lusa, à margem das comemorações do 5 de Outubro, pedindo que se deixe que "a justiça seja feita" e que se aguarde pelo fim para "olhar para as conclusões".



O jogador da Juventus, de 32 anos, é acusado por Kathryn Mayorga, que diz ter sido violada por Cristiano Ronaldo em 13 de junho de 2009 durante uma festa num hotel de Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.



A polícia local anunciou na segunda-feira a reabertura da investigação, depois de Kathryn Mayorga, professora, de 34 anos, ter apresentado queixa na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas.



Kathryn Mayroga denunciou a presumível violação à polícia de Las Vegas em 2009 e foi submetida a exames médicos, mas, segundo as autoridades, recusou-se a identificar o alegado agressor, uma versão contrariada na quarta-feira por um dos seus advogados, Leslie Stovall, que garante que a sua cliente nomeou Cristiano Ronaldo.



Os advogados, que dizem não perceber por que parou a investigação, vão apresentar uma ação contra Ronaldo pelos crimes de violação sexual, tentativa de assédio sexual, coação para fraude, agressão a uma pessoa vulnerável, conspiração, difamação, abuso de processo, tentativa de silenciar o caso, tentativa de concretizar um acordo de não divulgação, negligência e violação de contrato.



Assim que for notificado, o internacional português da equipa italiana Juventus terá 20 dias para responder à queixa.





Para já, Cristiano Ronaldo volta este sábado aos relvados. Este ano o jogador troucou o Real Madrid pela Juventus, numa transferência milionária. Para já, são as suas marcas patrocinadores que têm demonstrado preocupação com o caso e a EA já retirou o jogador do site do Fifa 19.