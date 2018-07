Cotada britânica afunda 30% após alerta de resultados

Os títulos da Playtech estão a descer 26,6% para 552,60 pence, depois de terem chegado a ceder mais de 30% para o valor mais baixo desde Fevereiro de 2013.

A queda das acções está relacionada com uma revisão das perspectivas de resultados. A empresa antecipa que as suas receitas sejam afectadas pela elevada concorrência a que se assiste no mercado asiático.

Tendo em consideração "a recente queda e a ausência de qualquer alteração das dinâmicas de mercado, esperamos um impacto significativo nas receitas ao longo do resto do ano", revelou a empresa em comunicado, citado pela Reuters.

Apesar destes alertas, a empresa revelou que os números do primeiro semestre do ano ficaram em linha com as expectativas. A empresa prevê agora que o EBTIDA se situe entre 320 e 360 milhões de euros este ano. O que compara com os 322,1 milhões de euros reportados no ano passado.