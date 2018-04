Cotadas espanholas com dois terços da facturação no estrangeiro

Angel Navarrete

As cotadas espanholas facturaram 520.751 milhões de euros no ano passado, uma subida de 6,1% face a 2016, indicou esta segunda-feira o Serviço de Estudos do grupo Bolsa de Mercados Espanhóis (BME), entidade gestora das bolsas espanholas.

Deste total, 349.351 milhões de euros, um máximo histórico e mais 8% do que no ano anterior, tiveram origem no estrangeiro, o que corresponde a mais de dois terços do total das receitas.

As empresas do Ibex 35, principal índice da Bolsa de Madrid, registaram um aumento de 8,5% na sua facturação no exterior, que representa 67,5% das receitas. As cotadas que integram o Ibex Medium Cap são as que apresentam maior peso do estrangeiro na sua facturação (69%), enquanto as empresas do Ibex Small Cap apenas obtêm 53,9% das suas receitas no exterior.

No mercado espanhol, as cotadas viram a facturação crescer 3%, para 171.400 milhões de euros, tendo 71% das empresas presentes em Bolsa aumentado o seu volume de negócios.

Também ao nível do endividamento se assistiu a uma melhoria da situação das cotadas espanholas no ano passado. Assim, a dívida líquida das empresas não financeiras do Ibex 35 cifrava-se em 180.217 milhões de euros, menos oito mil milhões de euros do que no ano anterior.

O peso da dívida financeira total caiu para 33,82% do activo total das empresas, menos dez pontos percentuais do que se registava em 2007.