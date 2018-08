Coudelaria de Alter vai ter hotel de 4 estrelas

O grupo Vila Galé propõe-se investir no edificado de Alter do Chão 8 milhões de euros.

O grupo Vila Galé vai investir na recuperação do edificado da Coudelaria de Alter 8 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira, 27 de Agosto, a secretaria de Estado do Turismo, no comunicado em que confirma que o concurso para esta concessão foi vencido pelo grupo de Jorge Rebelo de Almeida.



"O concurso Revive relativo à Coudelaria de Alter foi concluído, tendo sido ganho pelo Grupo Vila Galé", diz o comunicado do Governo, esclarecendo que o projecto vencedor prevê a construção de um hotel temático de quatro estrelas com 76 quartos "distribuídos pela Casa de Campo, pelas antigas cavalariças, pelo edifício administrativo e pelas antigas pocilgas", dispondo o hotel de "spa" e restaurante. O grupo Vila Galé dispôs-se à concessão da Enoteca e do Lagar.



Aliás, as propostas que se propusessem explorar mais edificado da Coudelaria tinham uma majoração.



"Este é um projecto âncora de dinamização turística e económica do interior. A Coudelaria de Alter, a mais antiga e notável coudelaria portuguesa (fundada em 1748 pelo rei D. João V) assume-se como um importante pólo de dinamização e estruturação do turismo equestre nesta região", comenta a secretaria de Estado do Turismo.

Conforme o Negócios noticiou, a proposta que perdeu foi a feita por Paulo Barradas Rebelo, ligado à Bluepharma.





O programa Revive concessiona património imobiliário nacional. Até ao momento, já foram lançados sete concursos, sendo o da Coudelaria de Alter o quarto a ficar concluído. A secretaria de Estado do Turismo acrescenta que em breve serão lançados concursos para a concessão da Casa de Marrocos (Idanha-a-Nova), do Convento de São Francisco (Portalegre) e do Convento de Santo António dos Capuchos (Leiria).