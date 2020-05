Um esforço importante para combater as 'fake news' e os rumores sobre este tipo de deslocações, disse.



"Vimos que havia a necessidade de haver uma plataforma que concentrasse informações fidedignas e fiáveis - há muitas 'fake news' a circular - em todas as temáticas que têm a ver com uma eventual ida a Portugal no verão", explicou a dirigente associativa.



Além da informação sobre as fronteiras para quem pretenda chegar a Portugal de carro ou avião, o site tem ainda informações sobre as regras do desconfinamento no país, desde as medidas em vigor nas praias e piscinas até aos restaurantes.



Esta iniciativa acontece poucos dias depois de a Cap Magellan ter recebido a notícia de que o apoio à sua tradicional campanha de segurança rodoviária entre França e Portugal não foi subsidiada pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP) no quadro do financiamento nacional às associações que apoiam a comunidade portuguesa no estrangeiro.



"Num ano em que não recebemos financiamento da DGACPP para a campanha de segurança rodoviária e em que, obviamente ligado à conjuntura oficial, as parcerias privadas estão muito atrasadas na confirmação, lançamos este site com os nossos fundos próprios. Mas essa é a nossa realidade", lamentou Luciana Gouveia, que diz que a campanha se deverá manter caso as fronteiras estejam definitivamente abertas e seja possível assegurar a segurança sanitária dos voluntários e do público em geral nas fronteiras.



O site tem artigos em português e francês e, consoante os anúncios dos vários países forem feitos, podem vir a traduzir para português informação em França sobre outros países com grandes comunidades portuguesas como Alemanha, Suíça ou Luxemburgo.



"Nós vamos divulgar as possibilidades que existem, quais são as obrigações, os cuidados, as recomendações e como estamos numa lógica de deslocação entre França e Portugal, falamos de três países. Temos de ver as realidades em França, Espanha e Portugal", explicou Luciana Gouveia, delegada-geral da Cap Magellan, em declarações à agência Lusa.A Cap Magellan, maior associação de jovens lusodescendentes em França, lançou no início da semana o site VacancesPortugalCovid, alimentado diariamente com informação oficial proveniente das autoridades de França, Espanha e Portugal.