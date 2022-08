Covid-19: controlo rigoroso na China afasta empresas norte-americanas

As restritivas medidas de controlo da covid-19 na China estão a preocupar as empresas norte-americanas com presença no país. Segundo o Conselho Empresarial EUA-China (USCBC na sigla em inglês), mais de metade das empresas apontou esta questão como justificação para adiar ou cancelar investimentos na segunda maior economia do mundo, avança a Reuters.



Se grande parte das empresas inquiridas afirmou que via os efeitos negativos das restrições de Pequim como reversíveis, 44% disse que "demorará anos até que a confiança empresarial seja restaurada".



"A possibilidade iminente de as empresas serem novamente forçadas a parar parcialmente as operações devido a confinamentos e o impacto de controlos locais na procura do consumidor diminuiram a confiança das empresas", concluiu o USCBC, com base num questionário anual feito a 117 empresas associadas.

A economia chinesa cresceu 0,4% no segundo trimestre do ano, menos do que o esperado. Numa altura em que os restantes países já operam praticamente sem medidas de combate à covid-19, na China, ainda em julho, algumas cidades impuseram novas medidas, na sequência de surtos provocados pela variante ómicron.



Aliadas às tensões entre China e EUA, e a "entraves significativos ao acesso dos mercados", estas políticas de combate à covid-19 levaram a "níveis recorde de pessimismo", afetando as decisões das empresas sobre as cadeias de fornecimento e futuros investimentos, divulgou ainda o Conselho Empresarial EUA-China.



Em 2021, 24% das empresas decidiu retirar partes das suas cadeias de abastecimento da China. Já o otimismo quanto às perspetivas de negócio a cinco anos passou de 88% em 2013 para 51% este ano.



Ainda assim, acrescenta o USCBC, as empresas continuam maioritariamente "rentáveis na China", tendo 63% dos inquiridos revelado que viu os lucros subirem no último ano.