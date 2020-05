Covid-19: Farmacêutica suíça anuncia teste serológico com 100% de sensibilidade

A farmacêutica suíça Roche apresentou hoje um novo teste serológico com alto grau de sensibilidade e especificidade para a deteção de anticorpos em pessoas que possam ter sido infetadas com o novo coronavírus.

O presidente da empresa, Christoph Franz, destacou, numa conferência de imprensa, a "sensibilidade e especificidade extraordinariamente elevadas" – 100% e 99,81%, respetivamente e o "novo nível qualitativo" que este teste pode trazer aos estudos de medição da imunidade da população ao SARS-CoV-2, o coronavírus que provoca a doença covid-19, e a ajuda à "reabertura não só da economia, mas também da sociedade".





A importância do novo teste foi também enaltecida pelo ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, que o considerou "um passo importante" no combate à pandemia de covid-19. Já em maio estarão disponíveis três milhões de unidades, mas prevê-se o aumento posterior da capacidade de teste para cinco milhões por mês, com o ministro a realçar a visão global que essa dimensão permite ter da disseminação do novo coronavírus na Alemanha.