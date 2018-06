CP desconvoca greve para 23 e 24 de Junho

"A CP - Comboios de Portugal informa que, em virtude de a greve prevista para os dias 23 e 24 de Junho ter sido desconvocada, a circulação dos comboios será efectuada dentro da normalidade", alerta a empresa numa nota dirigida à imprensa.



O pré-aviso de greve já era conhecido no dia 11 de Junho, em vésperas da última paralisação, que se concretizou nos dias 12 e 13 deste mês. Datas diferentes, os mesmos motivos de descontentamento: os ferroviários contestam que sejam feitas alterações ao Regulamento Geral de Segurança (RGS) com o objectivo de reduzir custos operacionais.



"A circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária - trabalhadores, utentes e mercadorias" explicou à agência Lusa Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante. De acordo com o próprio, "é preciso que não subsistam dúvidas no RGS".





Os receios dos sindicatos acalmaram no passado Novembro, após terem acordado com o Governo que a redacção do regulamento de segurança iria ser melhorada de forma a garantir que cada comboio circularia sempre com um maquinista e um revisor ou operador de mercadorias. "Mas isso não aconteceu, o grupo de trabalho que tratou desta matéria já terminou a sua função e o novo texto dá possibilidade de decisão aos operadores, pondo até em causa as regras da União Europeia", disse ainda Luís Bravo á Lusa.