CP gastou 10,6% da verba que tem para investimento

Nos primeiros seis meses do ano, a CP – Comboios de Portugal executou 10,6% da verba que tem disponível para investimento, de acordo com os dados da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), citados pelo Dinheiro Vivo.





Segundo a mesma análise, a empresa tem um total de 44 milhões de euros para investimento este ano. Mas, até Junho, ainda só gastou 4,7 milhões de euros.





Os dados da UTAO mostram que apesar do aumento do número de passageiros que tem registado nos últimos anos, a CP está a investir menos. Isto numa altura em que a empresa tem sido notícia por alguns problemas no funcionamento normal, relembra o Dinheiro Vivo. Em 2017, do total de investimento de 19 milhões de euros que a empresa tinha para investir, só aplicou 27% da verba, não sendo possível perceber o porquê.





A falta de material circulante é um dos problemas operacionais da empresa. Aliás, fruto dos problemas operacionais que a empresa tem registado, foi noticiado na terça-feira pelo Público que a administração da CP estaria de saída. Uma informação que foi desmentida pelo Ministério do Planeamento e Infraestruturas.