CP já pediu ao governo para contratar mais 57 trabalhadores

O presidente da CP, Carlos Nogueira, adiantou esta quarta-feira no parlamento que a empresa apresentou nas últimas semanas ao governo um plano para a contratação de mais 57 trabalhadores, explicando que na área de manutenção da empresa tem saído muitos trabalhadores com carreiras contributivas longas.

"O que nos é permitido praticar é 700 euros, não somos competitivos ", afirmou o responsável considerando que este nível salarial de entrada "traz-nos problemas".

Carlos Nogueira disse ainda aos deputados que a CP apresentará à tutela outros planos, em função das saídas e das previsões de saídas. "Iremos apresentando planos de recrutamento às tutelas", assegurou.

O responsável disse na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas que no ano passado a empresa perdeu 100 trabalhadores muito qualificados e que essa tendência continua em 2019.

No ano passado, segundo garantiu, foram integrados na EMEF 37 trabalhadores precários e que hoje "estão totalmente admitidos os 102 trabalhadores" que a empresa foi autorizada pela tutela a contratar. No entanto, salientou que as pessoas que entram não têm experiência e a formação demora seis a nove meses.

Carlos Nogueira disse ainda que também já apresentou um plano de recrutamento para a CP. "Também temos dificuldades e precisamos de reforçar", afirmou.

Carlos Nogueira salientou a importância do reforço na unidade de manutenção do grupo numa altura em que a fonte de aluguer de comboios à espanhola Renfe "se esgotou" e os novos 22 comboios que a CP vai comprar só chegarão em 2022 ou 2023.