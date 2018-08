CP paga táxis e autocarros para assegurar ligações ao Alfa e Intercidades

Nas linhas do Oeste, Alentejo e Algarve sucedem-se os episódios de substituição no transporte devido a problemas nos comboios regionais. O regulador já pediu informações sobre interrupções, atrasos e cancelamentos.

A CP - Comboios de Portugal está a pagar táxis e autocarros para garantir que os passageiros conseguem apanhar as ligações ao Alfa Pendular e Intercidades, devido a avarias e supressões nos comboios regionais.

Segundo noticia o CM esta sexta-feira, 10 de Agosto, estes episódios têm acontecido sobretudo nas linhas do Algarve, do Alentejo e do Oeste. As denúncias partem das Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) e do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).



A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) já solicitou informação à CP sobre interrupções, atrasos, cancelamentos e outros constrangimentos, designadamente nas linhas onde se verificaram mais situações. Em 2017, de acordo com o regulador, as queixas no livro de reclamações da empresa ascenderam a 3.856.



A empresa pública, que até Junho tinha investido apenas um décimo da verba de 44 milhões de euros que tem para o exercício de 2018, está a enfrentar uma crise operacional, designadamente devido à falta de material circulante. Apesar das pressões políticas, o Governo garante que a administração liderada por Carlos Nogueira "está a trabalhar normalmente".