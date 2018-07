CP reduz oferta devido a falta de comboios

A Comboios de Portugal (CP) está a reformular horários e a reduzir a oferta, colocando menos comboios em praticamente todas as linhas e serviços, devido à frota envelhecida, comboios avariados e falta de pessoal.

A notícia é avançada esta quarta-feira pelo jornal Público, que dá conta que a empresa sofre com a dramática falta de material circulante, oficinas que não têm pessoal para manter e reparar os comboios, que estão velhos e sujeitos a rotações cada vez maiores, o que aumenta a probabilidade de avarias.

Segundo o jornal, para fazer face a esta situação, a CP está a substituir comboios por autocarros ou então substitui comboios por outros de categoria inferior.

O Público dá vários exemplos, como o Intercidades para Évora, o Alfa Pendular para Braga ou Guimarães, bem como no Algarve, no Alentejo e no Oeste, onde as supressões de comboios este ano têm sido diárias.

Na linha do Oeste, só entre Janeiro e Maio foram suprimidos 357 comboios, dos quais 333 na totalidade do trajecto e 24 parcialmente. As supressões começam também já a atingir os suburbanos, sobretudo na linha de Sintra que começa igualmente a ter falta de material.