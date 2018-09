Crédit Agricole desiste do Eurobank. BCP continua na corrida

O Crédit Agricole desistiu de comprar a unidade polaca do Société Générale, o Eurobank. Na corrida mantém-se o Bank Millennium, detido pelo BCP, e o polaco Alior, de acordo com o jornal Puls Biznesu.

Foi em Julho que a publicação polaca avançou que o BCP tinha dado início ao processo de "due diligence" da unidade polaca do Société Générale. A análise às contas do Eurobank confirmou o interesse do banco português no crescimento no mercado polaco.

Ao banco liderado por Miguel Maya juntou-se ainda o polaco Alior. No início de Setembro, o banco afirmou, citado pela Reuters, que o "mercado está a consolidar e o Alior Bank quer ser um participante activo neste processo. Temos muita experiência em realizar estas transacções. O Eurobank é um oportunidade de compra interessante".



A Reuters chegou a avançar que o Santander também estaria na lista de interessados. Contudo, o banco não é referido pelo jornal polaco como um dos potenciais compradores da unidade.



A unidade polaca do Société Générale é o 17.º maior banco da Polónia, com activos a rondar os 14 mil milhões de zlotys (cerca de 3 mil milhões de euros). No ano passado, lucrou 103 milhões de zlotys.