Desta vez, o alvo foi Peter Goerke, diretor de recursos humanos do Credit Suisse, que terá sido espiado por decisão do antigo diretor de operações, Pierre-olivier Bouee, entretanto demitido.

Bouee já tinha sido apontado como o culpado por um incidente semelhante, em que o responsável pela gestão de património, Iqbal Khan, foi alvo de espionagem. Também neste caso, o banco assegurou que Thiam não teve qualquer envolvimento.



Em comunicado, o "chairman" do banco, Urs Rohner, afirmou que este novo caso de espionagem é "imperdoável" e que estes episódios vêm "manchar" a reputação" do Credit Suisse.



A polémica da espionagem no Credit Suisse surgiu em setembro deste ano, quando Iqbal Khan avançou com um processo criminal contra um dos detetives que o seguia.



Nessa altura, o banco lançou uma investigação, que concluiu que só duas pessoas eram responsáveis pelo caso: Pierre-Olivier Bouee e um responsável pela segurança. Ambos foram demitidos e o Credit Suisse adiantou, entretanto, que Bouee deverá perder o bónus e outros prémios.

