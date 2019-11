Credit Suisse prevê que Tesla perca liderança do mercado e afunde 40% em bolsa

O Credit Suisse acredita que os dias da Tesla como líder de mercado estão a esgotar-se. Os novos modelos da Ford podem infligir um golpe duro na empresa de Elon Musk já no próximo ano, e a sangria nas ações pode ir até aos 40%, dizem os analistas do banco suíço.

Com uma quota de mercado de 80%, a Tesla tem agora uma janela de oportunidade com a posição de liderança", escrevem os analistas do Credit Suisse numa nota enviada aos investidores e citada pela CNBC.





Contudo, a instituição não está otimista quanto ao futuro da empresa, que, diz, "arrisca-se a não capitalizar esta oportunidade". O Credit Suisse começou a cobrir a ação em junho, altura na qual atribuía um preço-alvo de 200 dólares – que mantém até hoje e que implica uma desvalorização de 40% nos títulos em comparação com o preço de fecho da sessão anterior, os 346,11 dólares. Esta quarta-feira, as ações da Tesla estão a desvalorizar 0,48% para os 344,45 dólares.