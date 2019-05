Crédito Agrícola aumenta lucros para 43,5 milhões no trimestre

O Grupo Crédito Agrícola fechou o primeiro trimestre deste ano com um resultado líquido de 43,5 milhões de euros, valor que representa um aumento de 18% face ao mesmo período do ano passado, anunciou a instituição em comunicado.





O negócio bancário do grupo deu o maior contributo, com um aumento de 12,8% para 36,5 milhões de euros, embora na área seguradora o crescimento tenha sido mais expressivo (+17,8% para 4,2 milhões de euros). Nos fundos imobiliários e CA Móveis o grupo continua a perder dinheiro, embora se tenha registado uma ligeira queda para 5,2 milhões de euros.





O produto bancário do Crédito Agrícola aumentou 7,3% para 139,5 milhões de euros no primeiro trimestre, período em que os custos de estrutura baixaram 2,1% para 81 milhões de euros. A margem financeira subiu 1% para 82,5 milhões de euros.





A justificar a melhoria dos resultados do banco liderado por Licínio Pina está a queda de 10,1% nas imparidades e provisões, bem como a descida de 23,3% nas provisões técnicas dos contratos de seguros.





O banco diz estar a aumentar crédito em contraciclo com o setor, pelo que a quota de mercado neste segmento aumentou para 5,5%. A carteira de crédito aumentou 6,2% para 10 mil milhões de euros, enquanto os depósitos bancários subiram 10,2% para 14 mil milhões de euros.





O rácio do crédito mal parado (non performing loans - NPL) baixou para 9,8%, contra 13,7% em março do ano passado.





Quanto ao rácio de capital, o common equity tier 1 (CET1) subiu oito décimas, atingindo 15,0%, um nível de solvabilidade que o banco classifica de "confortável".